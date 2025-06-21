В Иране отрицают, что реже стали запускать по Израилю ракеты из-за сокращения запасов

Иран отвергает утверждения Израиля, что уменьшение запасов ракет вынудило Тегеран сократить их запуски. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Тегеран изменил свою тактику, заменив количество качеством. Вместо того, чтобы запускать большое количество ракет, Иран, по словам источников CNN, использует более совершенные высокоточные ракеты против чувствительных военных и силовых центров Израиля.

По словам чиновника, Иран запустил ракету, которая легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, David's Sling и семейство систем Iron Dome (, поразив свою цель.

Он добавил, что Израилю «не следует радоваться уменьшению количества выпущенных ракет», а лучше просто стать «наблюдателем перед лицом нового баланса превосходящей мощи Ирана».

18 июня Иран запустил в сторону Израиля рой «дронов-уничтожителей».

Ранее сообщалось о поврежденных зданиях вблизи порта Хайфы после атаки Ирана.