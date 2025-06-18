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Иран запустил в сторону Израиля рой «дронов-уничтожителей»

Иран сообщил о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль
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Leo Correa/AP

Иран сообщил о начале шестого этапа атаки БПЛА на территорию Израиля, передает Fars.

Как утверждает агентство Исламской Республики, «десятки дронов-уничтожителей» с боеголовками были запущены по Израилю и нанесли тяжелый урон, поразив заданные цели.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Они были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Иран ответил, с тех пор атаки сторон друг на друга не прекращаются.

Так, 18 июня ударам Израиля подверглись заводы по производству центрифуг и некие другие цели, предназначенные для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана». МАГАТЭ подтвердило, что одно здание получило повреждение, еще два разрушены. Иран также нанес удар по израильским городам. Иранские военные сообщили, что «Железный купол» больше не может отражать их новые ракеты «Фаттах». В МИД России заявили, что в связи с эскалацией появилась угроза ядерной катастрофы.

Ранее Трамп выдвинул Тегерану «последний» ультиматум.

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