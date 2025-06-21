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На Украине сообщили о трех сбитых ракетах из двух запущенных

ВВС Украины сообщили о трех сбитых российских ракетах из двух запущенных
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РИА Новости

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские военные зафиксировали запуск по территории страны двух ракет «Искандер-К», при этом отчиталось об уничтожении трех ракет этого типа.

«В ночь на 21 июня (с 20:00 20 июня) противник атаковал 280 средствами воздушного нападения: 2 крылатыми ракетами «Искандер – К» из Белгородской обл. <...> По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 — сбито огневыми средствами, 115 — локационно потеряны: 3 крылатые ракеты «Искандер-К», — говорится в сводке командования ВВС ВСУ, опубликованной в Telegram-канале.

В мае военный блогер Юрий Подоляка заявил, что командование Вооруженных сил Украины допустило примерно ту же ошибку, что и российские войска в августе 2024 года.

Он рассказал, что украинское командование не усилило один из участков фронта и вместо этого отправило резервы для попыток наступления на Теткино и Глушково в Курской области.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА и снарядов.

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