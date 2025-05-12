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Военный блогер заявил о повторе ВСУ ошибки России

Военблогер Подоляка: командование ВСУ повторило российскую ошибку
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустило примерно ту же ошибку, что и российские войска в августе 2024 года. Так считает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Оно [командование ВСУ] видело сосредоточение здесь мощнейшей нашей 8А (8-я гвардейская общевойсковая армия ВС России. — «Газета.Ru») и продолжало держать против них две бригады теробороны», — рассказал военблогер.

По его словам, резервы, которые могли усилить этот участок фронта, были использованы для попыток наступления на Теткино и Глушково в Курской области. В итоге две украинские бригады территориальной обороны понесли серьезные потери и оказались фактически разгромлены. Причем значительного числа военных ВСУ лишились из-за дезертирства бойцов.

Подоляка полагает, что аналогичная недооценка противника обернулась для России серьезными последствиями в августе 2024 года на Суджанском направлении.

До этого военный блогер сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться обнулить российские успехи под Курском.

Ранее в ДНР рассказали о наступлении ВС РФ на двух направлениях.

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