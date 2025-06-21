В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА и снарядов

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 97 беспилотников и четыре авиабомбы JDAM

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 97 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще за сутки системы ПвО уничтожили четыре американские управляемые авиабомбы JDAM.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах. В числе целей – цеха по производству и сборке беспилотников, склады с боеприпасами и техникой, а также места временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников, отметили в Минобороны.

Журнал Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.