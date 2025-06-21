Красный Полумесяц сообщил об атаке Израиля на свой вертолет

Израильская армия нанесла удар по вертолету с волонтерами Красного Полумесяца Ирана на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Спасательный вертолет общества Красного Полумесяца <...> получил повреждения в результате вероломной атаки Израиля», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана отказался от прямого общения с военным командованием.