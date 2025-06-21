Верховный лидер Ирана отказался от прямого общения с военным командованием

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи теперь общается со своими военачальниками в основном через доверенное лицо из-за опасений покушения. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, осведомленных о военных планах верховного лидера.

«Опасаясь покушения, верховный лидер Ирана теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, приостановив использование электронных средств коммуникаций, чтобы его было сложнее найти», — сообщает издание.

Согласно источникам, верховный лидер также определил потенциальных преемников высокопоставленных иранских военачальников на случай, если они будут ликвидированы. Помимо этого, утверждается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных религиозных деятелей в качестве кандидатов на пост верховного лидера Ирана в случае своей кончины.

До этого верховный лидер Ирана был перемещен в особо охраняемое место и взят под защиту элитным подразделением.

Ранее Трамп наложил вето на ликвидацию Израилем лидера Ирана аятоллы Хаменеи.