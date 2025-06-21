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Появилось видео сильного пожара в Кременчуге после удара ВС РФ

Сильный пожар в Кременчуге после ночной атаки РФ попал на видео

В Полтавской области в городе Кременчуге начался сильный пожар после атаки российской армии. Кадры опубликовал Telegram-канал RT.

На обнародованных кадрах можно услышать серию ударов, а также шум от сигнализации нескольких автомобилей. На фотографиях, прикрепленных к посту, можно заметить масштабный пожар, который начался на территории города после прилета.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что власти Полтавской области Украины подтвердили удар по энергетике в Кременчуге. Уточняется, что подразделения ГСЧС в данный момент работают над ликвидацией последствий.

В ночь на 21 июня украинская «Телевизионная служба новостей» сообщала о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.

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