В Иране назвали количество погибших с начала эскалации

Минздрав Ирана: с начала эскалации погибло 430 человек, более 3500 ранены

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что число погибших в результате израильских авиаударов выросло до 430, а с начала эскалации 13 июня более 3500 мирных жителей получили ранения. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения исламской республики.

До этого ядерный объект в иранском Исфахане подвергся атаке со стороны Израиля. По данным местных СМИ, что утечки опасных материалов не произошло.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее стало известно о тайных переговорах ЕС и США о свержении властей Ирана.