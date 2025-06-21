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В Израиле сообщили о ликвидации главы палестинского отделения «Аль-Кудс»

Глава МО Израиля Кац: убит глава палестинского отделения КСИР Саид Изади
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Thomas Koehler/Global Look Press

В иранском городе Кум убит глава палестинского отделения военного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Reuters.

По словам главы МО, Изади был опытным командиром.

В публикации подчеркивается, что соответствующего подтверждения от КСИР не поступало.

Специальное подразделение «Аль-Кудс» создали сеть арабских союзников, известную как «Ось сопротивления». В конце 1980-х они основали «Хезболлу» в Ливане и начали оказывать поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС в секторе Газа.

Незадолго до этого в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские ВВС ликвидировали Аминпура Джудаки — командира второй бригады беспилотной авиации КСИР Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Иран ударил по зданию МВД в Израиле.

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