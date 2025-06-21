ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира бригады КСИР

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана Джудаки

Израильские военно-воздушные силы ликвидировали Аминпура Джудаки — командира второй бригады беспилотников ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, Джудаки возглавил подразделение после устранения его предшественника Тахера Пура, ликвидированного 13 июня. Отмечается, что новый командир курировал сотни атак дронов по израильской территории, организованных с юго-запада Ирана, из района Ахваза.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в центре Израиля после атаки Ирана произошел пожар.