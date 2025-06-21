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Системы ПВО ночью уничтожили четыре беспилотника над российским регионом

Губернатор Гусев: над Воронежской областью ночью сбили четыре беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

В ночь на 21 июня над Воронежской областью выявили и ликвидировали четыре беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

При этом, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Утверждалось, что по два дрона были сбиты в небе над Курской и Воронежской областями, ещё один — над территорией Мордовии. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также в оборонном ведомстве сообщали, что за неделю российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО: были освобождены населенные пункты Новониколаевка в Сумской области, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой народной республике, а также Московка и Долгенькое в Харьковской области.

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