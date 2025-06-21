Штурмовики Су-25 атаковали бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что после атаки российских штурмовиков были поражены живая сила и бронированная техника украинских войск.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, расположенным в поселке Овидиополь, находящемся недалеко от Одессы.

К своему сообщению Поддубный приложил видеозапись, на которой запечатлен поднимающийся в небо густой столб дыма.

Ранее британский аналитик Меркурис оценил слова Зеленского о планах РФ по захвату Одессы.