Марочко: российская армия начала бои за взятие сумской Юнаковки

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные начали бои за Юнаковку в Сумской области.

По его словам, взятие под контроль Юнаковки позволит подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения у населенного пункта.

«Есть серьезные результаты как в самом населенном пункте, где уже идут освободительные действия, так и северо-восточнее от населенного пункта. Довольно-таки обширный участок местности — порядка 8 км шириной, — где идет продвижение наших войск», — поделился Марочко.

Он добавил, что уже можно говорить о создании буферной зоны, которая не повзолит ВСУ использовать ту логистику, к которой они прибегали при заходе в Курскую область.

До этого Марочко сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями.

По его словам, количество стрелкового оружия стандартов НАТО растет в Вооруженных силах Украины.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для ВСУ.