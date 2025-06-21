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В Израиле сообщили, что РФ советовала США не нападать на Иран

Kan: Россия посоветовала США не нападать на Иран
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Al Drago/Reuters

Россия советовала США не нападать на Иран, сообщила Израильская гостелерадиокомпания Kan.

По информации телерадиокомпании, российская сторона передала администрации США послание с целью «отговорить президента [США] Дональда Трампа от решения нанести удар по Ирану».

Авторы подчеркивают, что Израиль убежден в готовности США атаковать исламскую республику, и это может произойти в любой момент. Несколько источников телерадиокомпании сообщили, что на данный момент американский президент больше склоняется к продолжению переговоров.

До этого Трамп сообщил, что не намерен призывать власти Израиля прекратить удары по территории Ирана.

При этом он допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками.

Ранее Иран направил США ноту протеста.

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