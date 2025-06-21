Жителей Мордовии предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Мордовии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

В конце мая военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием беспилотных летательных аппаратов в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

По мнению эксперта, для более эффективной борьбы с украинскими беспилотниками России следует возродить войска противовоздушной обороны (ПВО), вернув им статус вида Вооруженных сил и выведя из подчинения Воздушно-космических сил (ВКС), которые решают слишком большой спектр задач.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.