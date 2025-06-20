К границе с Ираном отправили два американских военно-транспортных самолета

РИА Новости: США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Соединенные Штаты Америки направили к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Первый самолет вылетел с итальянской авиабазы Авиано вечером 19 июня, после чего его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Спустя шесть часов он вылетел обратно в Авиано, отметило агентство.

Второй борт вылетел с американской базы Рамштайн в Германии утром 20 июня. Днем самолет зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом, он находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией.

17 июня стало известно, что США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе. По информации РИА Новости, такое распоряжение дал министр обороны США Пит Хегсет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.