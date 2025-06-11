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Зеленский заявил, что Одесса стала «мишенью» для российских войск

Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
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Stephanie Lecocq/Reuters

Россия планирует «захватить Одессу», а затем выйти к границе с Молдавией и Румынией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для России... Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — заявил Зеленский.

10 июня по объектам столицы Украины был нанесен один из самых мощных ударов. Помимо Киева, были атакованы цели в Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны России, удар был нанесен по военным предприятиям и объектам. Можно ли говорить о российском ответе на атаку Киева на аэродромы, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

До этого писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что России необходимо «отнять» Черное море у Украины, чтобы одержать победу в конфликте. Писатель подчеркнул, что «Украина без Одессы и Николаева — не Украина».

Ранее Зеленский запретил делегации Киева обсуждать с РФ территории.

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