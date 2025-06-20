Силы ПВО поразили несколько БПЛА над южными областями России

МО РФ: силы ПВО поразили два дрона ВСУ над Астраханской и Ростовской областями

Минобороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА): один — над Астраханской областью, второй — над Ростовской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двадцатого июня с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Астраханской области и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сегодня министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю российскими средствами ПВО было сбито 29 управляемых авиационных бомб JDAM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, были перехвачены и уничтожены 1190 БПЛА самолетного типа, 562 из которых – за пределами зоны проведения специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, в течение минувшей ночи был сбит 81 беспилотник над 11 российскими регионами, включая Брянскую, Курскую, Смоленскую, Волгоградскую, Орловскую, Ростовскую, Белгородскую, Астраханскую и Рязанскую области, а также Крым и Подмосковье.

Ранее в ВСУ признали, что Украина беззащитна перед российскими беспилотниками.