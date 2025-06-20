В ВСУ признали, что Украина беззащитна перед российскими беспилотниками

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) неспособна противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом заявил военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк в эфире Radio NV.

«У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ», — сказал он.

По его словам, дорогостоящие ракеты для систем ПВО здесь бесполезны, поскольку БПЛА Вооруженных сил РФ гораздо более эффективные, а противостоять им украинская армия не может из-за сильного разрыва в производстве.

Карпюк отметил, что если те же самые руководители будут отвечать за украинскую систему ПВО и беспилотники, что и сейчас, то «у нас будут очень плохие дела».

На днях бывший представитель Минобороны Украины Алексей Мельник сообщил, что ВС РФ изменили подход к использованию беспилотников — теперь удары не разрозненные, а сконцентрированные, что позволяет добиться большего эффекта — как физического, так и психологического. Кроме того, российские БПЛА начали летать на большей высоте, что затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО и стрелковым оружием, отметил он.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты решили вывести свои системы ПВО с территории Украины из-за своего военного контингента на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе заявили, что США отказались поставлять оружие Украине.