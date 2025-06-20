Иран начал собирать данные с частных камер видеонаблюдения в Израиле

Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения в Израиле для того, чтобы собирать информацию о противнике в режиме реального времени. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы знаем, что в последние два-три дня иранцы пытались подключиться к камерам, чтобы понять, что произошло и куда попали их ракеты, чтобы повысить точность ударов», — заявил экс-заместитель гендиректора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко.

Отмечается, что рынок камер видеонаблюдения растет, но многие камеры уязвимы для взлома из-за слабых паролей.

20 июня стало известно, что в Израиле система противовоздушной обороны (ПВО) вызвала крупный пожар в городе при попытке перехвата иранской ракеты. Инцидент произошел в Беэр-Шеве на юге Израиля. В результате случившегося пострадали пять человек. На опубликованном изданием фото видно, как повреждено здание, а рядом с ним горят автомобили.

Ранее ЦАХАЛ атаковал 35 объектов для хранения и запуска ракет в Иране.