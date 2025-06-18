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Посольство РФ в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах

Посольство РФ в Израиле: данных о пострадавших россиянах от атак Ирана нет
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Global Look Press

Посольство России в Израиле не получало данных о возможных пострадавших среди россиян от ракетных атак из Ирана. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

«По состоянию на 15:00 17 июня Посольство не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных ударов по территории Израиля», — говорится в сообщении.

В публикации представители посольства РФ призвали граждан следить за информацией Министерства иностранных дел (МИД) России и посольствах страны в регионе. Особое внимание попросили обращать на материалы департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, а также наблюдать за обновлениями ленты приложения «Зарубежный помощник».

Представители ведомства подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с израильскими властями для отслеживания ситуации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Атака производилась по объектам инфраструктуры, связанным с разработкой ядерного оружия, а также по местам размещения иранских генералов.

Позже Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана.

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