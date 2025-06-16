Россия изменила тактику ударов беспилотников

Вооруженные силы России изменили подход к использованию беспилотников — удары стали более точными и скоординированными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

По словам бывшего представителя Минобороны Украины Алексея Мельника, теперь удары не разрозненные, а сконцентрированные, что позволяет добиться большего эффекта — как физического, так и психологического.

Кроме того, беспилотники начали летать на большей высоте, что затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО и стрелковым оружием.

На днях российские военнослужащие применили оптоволоконный дрон-камикадзе для атаки по месту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники ВСУ.

По информации Минобороны РФ, российские военные в процессе разведки выявили группу украинской пехоты в районе села Катериновка. В тот момент бойцы ВСУ скрытно двигались к ПВД, который находился в заброшенном ангаре. В результате точного попадания FPV-дрона вход в помещение был разрушен

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.