СМИ сообщили, что глава МО Израиля приказал усилить атаки на Иран

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац якобы отдал приказ усилить удары по Ирану. Об этом пишет портал Ynet.

«Кац приказал усилить удары по правительственным объектам в исламской республике, чтобы «дестабилизировать режим» и усилить сдерживание ракетных обстрелов по тылу Израиля», — сказано в материале.

20 июня сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал военные объекты Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе армии еврейского государства. Так, по данным МО еврейского государства, 25 истребителей ВВС Израиля атаковали и уничтожили свыше 35 объектов для хранения и запуска ракет в районе Керманшаха.

Также израильские военные атаковали «‎приоритетные цели», связанные с ядерной программой Ирана, и места производства частей ракет в столице Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.