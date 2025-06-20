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СМИ сообщили, что глава МО Израиля приказал усилить атаки на Иран

Ynet: министр обороны Израиля отдал приказ усилить удары по Ирану
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Ronen Zvulun/Reuters

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац якобы отдал приказ усилить удары по Ирану. Об этом пишет портал Ynet.

«Кац приказал усилить удары по правительственным объектам в исламской республике, чтобы «дестабилизировать режим» и усилить сдерживание ракетных обстрелов по тылу Израиля», — сказано в материале.

20 июня сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал военные объекты Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе армии еврейского государства. Так, по данным МО еврейского государства, 25 истребителей ВВС Израиля атаковали и уничтожили свыше 35 объектов для хранения и запуска ракет в районе Керманшаха.

Также израильские военные атаковали «‎приоритетные цели», связанные с ядерной программой Ирана, и места производства частей ракет в столице Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.

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