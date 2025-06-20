Армия Израиля рассказала об атаках на военные объекты Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе армии еврейского государства, пишет ТАСС.

«‎Сегодня утром более 25 истребителей ВВС Израиля атаковали и уничтожили свыше 35 объектов для хранения и запуска ракет в районе Керманшаха в Иране», — говорится в сообщении.

Также израильские военные атаковали «‎приоритетные цели», связанные с ядерной программой Ирана, и места производства частей ракет в столице Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Кремле рассказали о контактах РФ и Ирана.