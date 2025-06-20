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В израильском городе начался пожар из-за неудачной попытки ПВО сбить иранскую ракету

Haaretz: ПВО Израиля вызвала пожар в городе, пытаясь сбить иранскую ракету
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Ronen Zvulun/Reuters

В Израиле система противовоздушной обороны (ПВО) вызвала крупный пожар в городе при попытке перехвата иранской ракеты. Об этом сообщает Haaretz.

Инцидент произошел в Беэр-Шеве на юге Израиля.

«Перехватчики, очевидно, сработали нештатным образом из-за неисправности», — объяснили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В результате случившегося пострадали пять человек. На опубликованном изданием фото видно, как повреждено здание, а рядом с ним горят автомобили.

Сегодня издание The Wall Street Journal писало, что каждый день вооруженного конфликта с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов. Ежедневно Израиль тратит до $200 млн на ракеты противовоздушной обороны, еще не менее $400 млн уйдет на восстановление после уже нанесенных ударов.

По словам израильского эксперта, единичное применение системы ПВО «Праща Давида» обходится примерно в $700 млн, а перехват одной ракеты комплексом «Стрела 3» стоит около 4 млн долларов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

Ранее ЦАХАЛ атаковал 35 объектов для хранения и запуска ракет в Иране.

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