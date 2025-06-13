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В Минобороны сообщили о взятых под контроль России населенных пунктов за неделю

Минобороны: ВС РФ взяли пять населенных пунктов в Донбассе и на севере Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

За неделю подразделения российской армии продвинулись на нескольких направлениях, взяв под контроль несколько населенных пунктов и нанеся значительный урон противнику. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, на севере, в зоне ответственности группировки войск «Север», в ходе наступления был взят под контроль населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Противнику нанесены потери в живой силе и технике — всего уничтожено свыше 1135 украинских военнослужащих, а также десятки единиц бронетехники, артиллерии и складов боеприпасов.

На Донецком направлении, где действует группировка «Центр», войска вышли к западной границе Донецкой народной республики и продолжают продвижение в сторону Днепропетровской области. Российские военные взяли населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили более 3,6 тыс. человек, а также значительное количество бронетехники, артиллерии и автомобилей.

Кроме того, на восточном участке фронта, силами группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Комар. Противник, по утверждениям военных, потерял более 1,4 тыс. бойцов и значительное количество техники, включая танки, артиллерию и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Госдуме спрогнозировали глубину буферной зоны на границе России.

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