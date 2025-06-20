Советник верховного лидера Ирана подтвердил, что жив

Советник верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив после атаки Израиля

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что жив, но в результате удара Израиля получил серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB.

«Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», — подчеркнули на госТВ исламской республики.

Сообщается, что сейчас советник находится в стабильном состоянии.

До этого Шамхани был доставлен в больницу с тяжелым ранением в результате удара Израиля по его резиденции.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

19 июня иранская сторона заявила, что прекратит огонь только тогда, когда еврейское государство «будет наказано» и выплатит репарации.

Ранее Израиль сообщил, по каким объектам военные били в центре Тегерана.