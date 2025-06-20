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Советник верховного лидера Ирана подтвердил, что жив

Советник верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив после атаки Израиля
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Reuters

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что жив, но в результате удара Израиля получил серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB.

«Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», — подчеркнули на госТВ исламской республики.

Сообщается, что сейчас советник находится в стабильном состоянии.

До этого Шамхани был доставлен в больницу с тяжелым ранением в результате удара Израиля по его резиденции.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

19 июня иранская сторона заявила, что прекратит огонь только тогда, когда еврейское государство «будет наказано» и выплатит репарации.

Ранее Израиль сообщил, по каким объектам военные били в центре Тегерана.

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