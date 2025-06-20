Израиль сообщил, по каким объектам военные били в центре Тегерана

Минувшей ночью Израиль заявил о серии авиаударов по ключевым военным, промышленным и исследовательским объектам в столице Ирана — Тегеране. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, операция проходила при участии более 60 истребителей ВВС Израиля. Всего было использовано около 120 боеприпасов. Удары наносились по заранее разведанным координатам, полученным израильской военной разведкой.

Среди пораженных целей — объекты по выпуску компонентов ракет и материалов, используемых для создания двигателей. Эти промышленные комплексы на протяжении многих лет работали в интересах министерства обороны Ирана.

Особое внимание было уделено штаб-квартире SPND — организации, основанной в 2011 году Мохсеном Фахризаде, которого считают ключевой фигурой в иранской ядерной программе. По заявлению израильской стороны, центр занимался разработкой передовых технологий для военных нужд.

Также был нанесен удар по объекту, который, по данным ЦАХАЛ, связан с производством компонентов для ядерного оружия. Кроме того, израильские военные сообщили, что в ту же ночь перехватили четыре беспилотника, запущенные с территории Ирана.

Ранее иранская ракета упала на территории офиса Microsoft в Израиле.