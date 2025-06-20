Стала известна судьба попавшего в окружение под Сумами офицера ВС РФ

«БС»: объявленный на Украине убитым офицер ВС РФ вышел из окружения под Сумами

Командир батальона 30-го мотострелкового полка ВС РФ Андрей Ярцев, которого в украинских СМИ называли убитым, благополучно вышел к российским солдатам из окружения в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Белорусский силовик» («БС»).

«Андрей вышел из окружения живым, получив первую необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фото, на котором можно увидеть порядком изможденного майора Ярцева с перебинтованной рукой.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины.

Кроме того, они нанесли поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.

Ранее военный эксперт заявил о выходе войск РФ на границу ДНР и Харьковской области.