В Днепропетровской области сообщили о повреждении двух предприятий

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины были повреждены два промышленных предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он не уточнил деталей происшествия. Известно, что в ночь на пятницу в некоторых районах региона объявлялась воздушная тревога.

На этой неделе в городе Ровно на западе Украины произошел масштабный пожар.

Также в российском Минобороны сообщали о групповом ударе по крупнейшему заводу в Кременчуге. По данным оборонного ведомства, это предприятие в Полтавской области снабжает топливом группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе. В МО уточнили, что удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины.