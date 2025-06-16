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Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины

МО: ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. В числе пораженных целей также учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационные станции противовоздушной обороны, цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

15 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар по командному пункту оперативно-тактической группы «Луганск» ВСУ в районе Дружковки Донецкой народной республики.

Утром 15 июня ВС России нанесли ракетный удар по украинским позициям в районе Святогоровки в ДНР. По данным Минобороны, высокоточная ракета комплекса «Искандер» поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее военные группировки «Север» уничтожили командный пункт ВСУ.

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