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Генерал Алаудинов лично встретился со схиигуменом Гавриилом

Генерал Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом и извинился за грубость
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Во имя Святого ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО!/YouTube

Генерал Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», встретился со схиигуменом Гавриилом, бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, и повторно извинился за грубость в адрес священнослужителя. Видео об этом Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.

В диалоге с Гавриилом генерал Алаудинов отметил, что те, кто желает рассорить христиан и мусульман России, прилагают все возможные усилия для того, чтобы посеять хаос в тылу.

Алаудинов и отец Гавриил сообщили, что после разговора в храме поселка Ракитное Белгородской области, они пришли к выводу, что имеют общую точку зрения и более не имеют разногласий.

До этого Апти Алаудинов опубликовал видео, в котором извинился перед схиигуменом Русской православной церкви Гавриилом, которого назвал «дебилом в рясе».

Причиной тому стало то, что в конце мая православный священник заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы». По его словам, представители МВД даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам. После этого Гавриил был освобожден от должности, ему приказали удалить социальные сети.

Ранее схиигумен Гавриил заявил, что талантливые российские дети могут быть одержимы демонами.

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