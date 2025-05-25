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Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад

WHOI: у берегов Калифорнии изучили субмарину USS F-1, затонувшую в 1917 году
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Zoe Daheron, Woods Hole Oceanographic Institution

В США совместная экспедиция океанографов и военных историков впервые детально запечатлела останки американской подводной лодки USS F-1, затонувшей с 19 моряками на борту в 1917 году. С помощью глубоководных аппаратов ученые создали трехмерную модель объекта, покоящегося на 400-метровой глубине близ Сан-Диего в Калифорнии. Об открытии сообщается на официальном сайте Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI).

USS F-1 пошла ко дну за считанные секунды после того, как она была сильно повреждена в результате столкновения с другой подлодкой ВМС США.

Специалисты использовали пилотируемый аппарат Alvin и беспилотный Sentry для съемки исторического судна. Помимо подлодки, обследован учебный самолет-торпедоносец 1950 года, лежащий неподалеку.

Над местом крушения субмарины провели мемориальную церемонию: колокол прозвучал 19 раз — по числу утонувших моряков.

Фотограмметрические технологии WHOI преобразовали тысячи снимков в точную 3D-модель, демонстрирующую состояние 106-летних обломков и их нынешних обитателей — глубоководных организмов. Полученные данные помогут не только историкам, но и океанологам, изучающим процессы коррозии в морской среде.

Ранее в Балтийском море нашли редкие артефакты на месте крушения датского флагмана XV века.

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