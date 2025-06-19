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Мужчина и женщина с Украины получили длительные сроки за обстрелы в Курской области

СК: украинские военные получили до 16 лет колонии за обстрелы в Курской области

Суд приговорил украинских военнослужащих Александра Дудника и Наталью Балаклицкую к длительным срокам лишения свободы за участие в террористических атаках на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в октябре 2024 года оба фигуранта незаконно проникли на территорию России в составе украинских вооруженных формирований. Находясь в Суджанском и Кореневском районах, они стреляли по мирным жителям и военнослужащим, занимали частные дома и мешали эвакуации граждан. Также они участвовали в блокировке города Суджа и села Ольговка.

Позже Дудника и Балаклицкую задержали российские военные. В итоге суд признал их виновными в совершении терактов.

Александр Дудник получил 16 лет лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Наталье Балаклицкой назначено 15 лет заключения в колонии общего режима.

В этот же день российский суд признал военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Титенко и Василия Катанюка виновными в совершении терактов против мирного населения Суджанского района Курской области.

Ранее стало известно, что осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле в колониях.

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