Украинских военных осудили за теракты в Курской области

Двое бойцов ВСУ получили по 16 лет за теракты против жителей Курской области

Российский суд признал военнослужащих 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Титенко и Василия Катанюка виновными в совершении терактов против мирного населения Суджанского района Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в октябре прошлого года Титенко и Катанюк в составе подразделения украинской армии незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. В селе Погребки обвиняемые запугивали местных жителей, угрожая оружием, занимали их дома и стреляли по российским военным и гражданским лицам.

Украинцы были задержаны бойцами Вооруженных сил РФ. В отношении них было возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемых к 16 годам лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

18 июня грузинского наемника Давида Хоситашвили, воевавшего в рядах ВСУ, заочно приговорили к 14 годам колонии. Следствие и суд установили, что в 2022-м он прибыл на Украину и вступил в состав вооруженного формирования в качестве наемника и прошел необходимое обучение. После фигурант за вознаграждение принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле в колониях.