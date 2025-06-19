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Военный священник обвинил ВСУ в использовании храмов под запуск дронов

Священник Зинченко: бойцы ВСУ запускали дроны из церквей в Курской области
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РИА Новости

Во время оккупации Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали храмы как укрепления для запуска дронов. В частности, так поступили с храмом в Казачьей Локне, заявил военный священник, протоиерей Александр Зинченко в беседе с aif.ru.

По его словам, все храмы, которые находились на временно оккупированной украинцами территории, получили повреждения. Некоторые из них оказались разрушены сильнее, другие пострадали меньше, уточнил протоиерей.

«Все храмы повреждены, где-то больше, где-то меньше. Боевики ВСУ использовали храмы как пункты временной дислокации», — рассказал священник.

Он также добавил, что в некоторых церквях в Курской области противник организовал склады, где-то их использовали для медицинских целей.

До этого жительница Курской области рассказала о надругательстве ВСУ над храмом Иоанна Предтечи в селе Махновка Суджанского района. По ее словам, украинцы устроили ночлег прямо в алтаре, там же курили, распивали алкоголь и даже справляли нужду внутри церкви.

Женщина призналась, что видеть такое было невыносимо — храм, по ее словам, стал местом издевательства, а происходящее вызывало у нее боль и отчаяние.

Ранее юрист заявил, что ВСУ нарушили один из пунктов Гаагской конвенции 1954 года.

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