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Российский боец рассказал о своих тратах в зоне СВО

Боец ВС РФ: в день на еду в зоне СВО уходит как минимум 1000 рублей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Боец ВС РФ с позывным «Бист» рассказал «Ленте.ру», что в дне в зоне СВО на еду у него уходит как минимум 1000 рублей.

По словам бойца, российские военные вынуждены тратить десятки тысяч рублей из своих зарплат на продукты, одежду и снаряжение. Он добавил, что цены на еду в зоне СВО завышенные.

Так, военный с позывным «Камчатка» рассказал, что стоимость килограмма помидор может доходить до 350 рублей, и в месяц у него и его сослуживцев уходит от 10 до 20 тысяч рублей. Другой военный добавил, что килограмм мяса может стоить до 600 рублей.

«За сегодня я лично потратил 2500 рублей. Купил йогурт, молочный ломтик, две буханки простого белого хлеба, три самсы, свиной фарш, 10 яиц и докторскую колбасу (вернее — колбасное изделие из куриного филе). Если нормально питаться, то в день уходит как минимум 1000 рублей», — поделился «Бист».

Он уточнил, что также самостоятельно покупает одежду, так как она очень быстро изнашивается, а новую ждать долго.

До этого секретарь генерального совета партии Владимир Якушев говорил, что политическая партия «Единая Россия» запустила Школу поддержки для жен и матерей участников специальной военной операции «Жизнь после Победы».

Ранее жену участника СВО поселили в гниющую комнату.

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