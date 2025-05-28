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Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

В Амурской области жену участника СВО поселили в комнату с прогнившими полами
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Global Look Press

В Амурской области жену участника специальной военной операции (СВО) на Украине поселили в гниющую комнату. Об этом сообщило агентство Priamurmedia.

Женщина попросила региональное отделение «Народного фронта» помочь ей с жильем. В итоге ей предоставили комнату в общежитии по договору социального найма. Однако помещение, по словам россиянки, оказалось в очень плохом состоянии. Супруга военного пожаловалась на прогнившие полы, отсутствие дверных наличников и повышенную влажность.

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура, которая потребовала от местной администрации устранить нарушения. Этот случай на контроле также держит «Народный фронт».

Известно, что в 2024 году с подрядчиком был заключен договор на сумму 82,5 тысячи рублей, но ремонтные работы так и не выполнили. В 2025-м заказ передали новому подрядчику, который должен был привести помещение в порядок до 15 мая, но к этому времени компания отремонтировала только полы. Комната по-прежнему остается непригодной для жизни из-за сырости и плохого ремонта.

До этого в Волгограде чиновники незаконно отказали многодетной матери участника СВО в досрочной выплате страховой пенсии.

Согласно законодательству, женщины, родившие трех детей и достигшие возраста 57 лет, если у них есть страховой стаж не менее 15 лет, имеют право на досрочное получение страховой пенсии по старости. Однако волгоградские чиновники не захотели выполнять это условие.

Женщина обратилась в прокуратуру, которая помогла ей восстановить права. Был подан иск в суд, который удовлетворили в полном объеме.

Ранее в Екатеринбурге раненного на СВО разведчика оставили без выплат.

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