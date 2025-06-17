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В России создана Школа поддержки для жен и матерей участников СВО

«Единая Россия» запустила проект «Жизнь после Победы»
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«Единая Россия»

Политическая партия «Единая Россия» запустила Школу поддержки для жен и матерей участников специальной военной операции «Жизнь после Победы». Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев во время видеоконференции с регионами, посвященной старту проекта.

Цель школы – помочь женам и матерям бойцов СВО подготовиться к их возвращению с фронта. Программы проекта подготовлены специалистами в сфере психологической и социальной поддержки, семейного здоровья и кадровых возможностей из Государственного фонда «Защитники Отечества», Министерства труда и социальной защиты и факультета психологии МГУ. Опираясь на полученные знания, слушательницы школы смогут помочь своим близким быстрее вернуться к мирной жизни.

Программа обучения продлится до сентября в онлайн- и офлайн форматах. Образовательные модули посвящены психологической подготовке, мерам социальной поддержки участников СВО и их семей, трудоустройству и получению новой профессии, открытию собственного дела, основам сохранения семейного здоровья. Видеолекции проведут эксперты профильных министерств и ведомств, квалифицированные врачи и психологи.

Помимо лекций, психологи будут проводить тестирование участниц и работать с ними индивидуально. Также слушательницы школы вместе с представителями профильных ведомств на региональных встречах смогут делиться своим опытом, объединяться в сообщества, проводить совместные мероприятия.

«Мы создавали школу, откликаясь на просьбы и предложения родных и близких наших бойцов. Это не просто наша гражданская позиция, но и важнейший партийный приоритет. Мы действуем по велению сердца и по-человечески понимаем, насколько этот проект сегодня важен», — отметил Владимир Якушев.

По его словам, «Единая Россия» постоянно находится в поиске новых направлений работы для поддержки бойцов после возвращения с фронта и их семей.

«Единая Россия» всегда рядом с теми, кто сражается за Родину, и с теми, кто ждет их дома», — добавил Владимир Якушев.

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