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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ходе СВО

МО РФ: подразделения «Центра» взяли под контроль Новониколаевку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения «Центра» продвинулись в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад Вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии Украины.

Поражение противнику нанесено в районах Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра в ДНР.

Российский президент Владимир Путин во время разговора с главами международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2025 заявил, что ситуация для Киева может ухудшиться, если украинские власти не захотят садиться за стол переговоров и договариваться.

Путин отметил, что РФ по-прежнему готова к переговорам с Украиной. По его словам, диалог необходим для предотвращения дальнейшей эскалации. Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в завершении конфликта — как можно скорее и желательно мирным путем.

Ранее Песков обратился с призывом к Украине.

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