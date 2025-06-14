В Иране заявили о поднимающемся столбе дыма со стороны строящейся АЭС

YJC: столб дыма поднимается в Бушере, где с участием России строится АЭС

В Бушере, где проходит совместное с Россией строительство атомной электростанции (АЭС), поднимается столб дыма. Об этом сообщило иранское агентство YJC.

Журналисты опубликовали фото с подписью «Бушер, несколько минут назад». На снимке показана группа людей, которые смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.

Проект по сооружению АЭС «Бушер» является крупнейшей российско-иранской инициативой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции заявил о необходимости остановить Израиль.