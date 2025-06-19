Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия передала Украине свыше 2 тысяч тел погибших военнослужащих, в то время как в ответ получила лишь несколько десятков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что 2056-2057 тел Россия передала украинской стороне, в то время как сама в ответ получила всего несколько десятков погибших бойцов.

«Пропорции вы видите. Конечно, она говорящая, кричащая пропорция», — заявил Песков.

2 июня во время переговоров Россия предложила Украине безвозмездно передать шесть тысяч тел бойцов ВСУ — их идентифицировали по месту обнаружения и по форме. Украина согласилась, но 7 июня останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся, а Украина даже вернула 27 тел российских военнослужащих.

14 и 15 июня РФ снова передала останки украинской стороне. В итоге, по словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, РФ передала 6060 тел, получила 78 тел. Позже Россия объявила о готовности передать еще более двух тысяч тел, однако Украина пока что не комментировала это предложение.

Ранее в МВД Украины заявили, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев».