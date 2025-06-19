Израиль усилит удары по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране. Его слова приводит пресс-служба минобороны.

Кац обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ведении прицельного огня по госпиталям и жилым районам в Израиле. Министр подчеркнул, что это самые серьезные преступления Хаменеи, и он будет привлечен к ответственности за них.

«Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране», — приводятся слова Каца,

Цель этого поручения — устранение угроз для Израиля и дестабилизация Ирана.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет рухнула на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее премьер Израиля пригрозил Ирану ответом за ракетные удары.