Названа цель ударов Ирана вблизи больницы в Израиле

IRNA: целью удара Ирана в Израиле был штаб ЦАХАЛ и разведывательный пункт

Целью удара Ирана вблизи больницы «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля был штаб телекоммуникационного корпуса израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) C4I и пункт разведки в технологическом парке Гав-Ям. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Агентство утверждает, что сама больница якобы подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет рухнула на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны.

Пемьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ответит за удары ракет по гражданскому населению и больнице.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Трамп выдвинул последний ультиматум и заявил, что Иран должен капитулировать.