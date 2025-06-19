В Иране заявили об атаке на штаб киберкомандования и разведцентр армии Израиля

Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля — корпус C4I — и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам журналистов, в этих центрах были размещены «тысячи военнослужащих, цифровые системы командования, кибероперации и системы C4ISR сионистской армии». Отмечается, что разведцентр в Гав-Яме находится рядом с больницей «Сорока» в городе Беэр-Шева.

Аббревиатура C4ISR означает Командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

Тем временем в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военно-воздушные силы еврейского государства наносят серию ударов по столице Ирана и другим районам исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Трамп заявил, что Иран остался «беззащитным».