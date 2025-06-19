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В Литве призвали бить по российским нефтяным объектам

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис призвал бить по российским нефтяным объектам
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Efrem Lukatsky/AP

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети X призвал бить по российским нефтяным объектам.

«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — написал Ландсбергис.

В сообщении он также опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана. По словам бывшего главы литовского министерства, атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая, в свою очередь, обеспечивает Иран валютой.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить антироссийские санкции и отключить все банки РФ от системы межбанковских платежей SWIFT.

Науседа добавил, что в ином случае Россия сочтет Европу слабой.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также рассказывал, что война между Ираном и Израилем может привести к дефициту нефти в мире.

Ранее сообщалось, что Европа хочет снизить предельную цену на нефть из России до $45.

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