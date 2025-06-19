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Смоленскую область атаковали 12 дронов

В Смоленской области средства ПВО и РЭБ сбили 12 беспилотников
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Беспилотники ВСУ атаковали Смоленскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале ее губернатор Василий Анохин.

«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО (противовоздушной обороны) сбито и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) подавлено 12 БПЛА», — написал чиновник.

Он уточнил, что при падении обломков никто не пострадал. Глава области призвал местных жителей не приближаться к сбитым БПЛА, а незамедлительно информировать о них экстренные службы.

Этой же ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО. Кроме того, силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

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