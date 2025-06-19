В Иране сообщили о задержании сборщиков израильских дронов

Mehr: в Иране арестованы 18 сборщиков беспилотников для Израиля

В Иране задержали почти два десятка человек, подозреваемых в сборке израильских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

По имеющимся сведениям, 18 израильских агентов были арестованы в расположенном на востоке страны городе Мешхед. Они, работая под прикрытием, проектировали разведывательные и ударные беспилотники для Израиля.

19 июня в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военно-воздушные силы еврейского государства наносят серию ударов по столице Ирана и другим районам исламской республики.

18 июня иранская полиция подтвердила удар Израиля по своей штаб-квартире в Тегеране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Трамп заявил, что Иран остался «беззащитным».