В Госдуму внесут законопроект о сохранении рабочих мест для призывников

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести законопроект, гарантирующий сохранение рабочих мест гражданам России, призванным на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

Соавторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Законопроект предусматривает исключение пункта о прекращении трудового договора в связи с призывом на службу, заменяя его предоставлением отпуска без содержания на весь срок службы.

По мнению авторов, такая мера обеспечит защиту социальных перспектив военнослужащих, укрепит доверие к армии и повысит оборонную готовность страны. Этот подход уже применяется для мобилизованных участников специальной операции, теперь же планируется расширить его на всех срочников. Авторы подчеркнули важность поддержки защитников Родины, чтобы выполнение ими своего долга не приводило к потере трудоустройства и связанных с ним гарантий.

В декабре прошлого года депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь период прохождения службы.

Ранее Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу.